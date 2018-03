Ulkomaat

Tulivuori Etna liukuu kohti merta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yllä olevalla BBC:n maaliskuussa 2017 julkaisemalla videolla turisti- ja kameraryhmä onnistuvat juuri ja juuri pakenemaan Etnan purkautuessa.