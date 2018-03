Ulkomaat

12 upean kuvan kooste: Maailman suurin ilmastotapahtuma pimentää rakennuksia ympäri maailmaa

Maailman suurin ilmastotapahtuma Earth Hour on alkanut.













































Australian Sydneyssä muun muassa kaupungin kuuluisa oopperatalo sekä kaarisilta Harbour Bridge ovat pimentyneet tunnin ajaksi, uutistoimisto AFP raportoi.Earth Hour sai alkunsa Australian Sydneyssä vuonna 2007. Nyt se on levinnyt yli 180 maahan ja siihen osallistuu miljoonia ihmisiä.Valot sammuvat kussakin maassa klo 20.30 paikallista aikaa.Suomessa WWF:n tapahtuman teemana on maailman suurin kynttiläillallinen, minkä tarkoituksena on herättää keskustelua ja muistuttaa ruoan ilmastovaikutuksista.Kuvia maailmalla pimentyneistä rakennuksista alla olevassa kuvakoosteessa.