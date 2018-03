Ulkomaat

Yksi ihminen on kuollut panttivankitilanteessa Ranskassa – tutkitaan terrori-iskuna

Lounais-Ranskassa on meneillään panttivankitilanne. IS seuraa tilannetta.

Yksi ihminen on kuollut panttivankitilanteessa ranskalaisessa supermarketissa. Panttivankeja on yhteensä kahdeksan.Panttivankeja Trebesin kaupungissa Lounais-Ranskassa ottanut mies väittää kuuluvansa terroristijärjestö Isisiin. Syyttäjä kertoo käsittelevänsä tapahtumaa terrori-iskuna, uutistoimisto AFP uutisoi.Aiemmin poliisia ammuttiin läheisessä Carcassonnen kaupungissa olkapäähän.Alue on suljettu ulkopuolisilta.