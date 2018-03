Ulkomaat

Puolassa yritetään taas tiukentaa aborttilakeja: Ei oikeutta, jos sikiö vaikeasti vammainen tai epämuodostunut 23.3. 9:54

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto vetosi eilen Puolan eduskuntaan, ettei se hyväksyisi lakiehdotusta.

Puolassa Varsovassa osoitetaan tänään mieltä lakiehdotusta vastaan, joka tekisi abortin saamisesta entistä vaikeampaa. Ehdotus on tällä viikolla maan eduskunnan käsittelyssä.



Puolan aborttilainsäädäntö on jo nyt yksi Euroopan tiukimmista. Abortin saa 12 raskausviikolle asti vain, jos raskaus on rikoksen kuten raiskauksen tai insestin tulos, uhkaa äidin terveyttä tai sikiö on epämuodostunut.



Stop Abortion -lakiehdotus poistaisi naisen oikeuden saada abortti, mikäli sikiö on vaikeasti vammainen tai epämuodostunut.



