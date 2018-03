Ulkomaat

Oikeusministeri Häkkänen huolestui Trumpin touhuista – ”Suomessa ei tulisi kuuloonkaan”

Yhdysvallat asettaa noin 50 miljardin tullit kiinalaistuotteille, Valkoinen talo kertoi torstaina https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005614308.html .

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Yhdysvaltojen oikeusvaltion tila huolestuttaa





Facebook-skandaali ja hybridivaikuttaminen puheenaiheina