Ulkomaat

Tältä näytti tavallinen elämä Pohjois-Koreassa vuonna 2000 ja tältä vuonna 2018 – katso videot Pjongjangista

Mikä on muuttunut Pohjois-Koreassa 18 vuodessa? Hallitsija on vaihtunut Kim Jong-ilistä Kim Jong-uniksi, mutta maa on pysynyt edelleen sulkeutuneena diktatuurina.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy