Ulkomaat

Pohjois-Korea kiistää pakotteiden ajaneen sen neuvottelupöytään

21.3. 4:36

Pohjois-Korea KCNA:n mukaan maa on saavuttanut kaiken haluamansa.

Pohjois-Korea on kiistänyt, että maahan kohdistuneet pakotteet olisivat syy liennytykselle sen ulkosuhteissa.



Pohjois-Korean johdon näkemyksiä välittävä KCNA-uutistoimisto sanoi myöhään tiistaina, että Pohjois-Korean ja Etelä-Korean välillä vallitsee "merkittävä sovittelun ilmapiiri" ja että Pohjois-Korean ja Yhdysvaltain suhteissa on "merkkejä muutoksesta".



KCNA:n mukaan rauhandialogi on merkki Pohjois-Korean itsevarmuudesta ja siitä, että maa on saavuttanut kaiken haluamansa.