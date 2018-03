Macron haluaa parantaa ranskan kielen asemaa EU:ssa, kun Britannia lähtee: ”Siitä on tehtävä jälleen maailmankieli”

Ulkomaat

Macron haluaa parantaa ranskan kielen asemaa EU:ssa, kun Britannia lähtee: ”Siitä on tehtävä jälleen maailmank

Macronin mukaan kieli on "aarre, jonka 700 miljoonaa ihmistä jakaa".– Olisi toki ylimielistä väittää, että ranska olisi maailman ainoa vapauden kieli, Macron sanoi.– Kiduttajat ovat puhuneet ranskaa, ja valtavan hienoja asioita tehneet ihmiset ovat puhuneet ranskaa, presidentti jatkoi.Macronin mukaan ranskan asemaa EU:ssa on parannettava varsinkin nyt, kun Britannia on jättämässä unionin. Lisäksi presidentti aikoo lisätä ranskan opetusta kotimaassa, kasvattaa ranskalaisten koulujen määrää ulkomailla ja tarjota lisää kielikursseja pakolaisille.– Ranskan on vapautettava itsensä Ranskasta. Siitä on tehtävä jälleen maailmankieli, Macron vaati.