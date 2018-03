Ulkomaat

YK tuomitsee Turkin ihmisoikeusrikkomukset ”satojatuhansia” vastaan

Myös toinen tappio

YK tuomitsee Turkin ihmisoikeusrikkomukset, joiden kohteeksi on maailmanjärjestön mukaan joutunut satojatuhansia ihmisiä. Turkkiin julistettu, pitkittynyt poikkeustila on YK:n tiistaina julkaistun raportin mukaan johtanut vakaviin ihmisoikeuksien rikkomuksiin.Turkki tyrmäsi tuoreeltaan tiistaina YK:n raportin ja sen tekemät johtopäätökset. Maan ulkoministeriön mukaan raportti on vääristynyt ja puolueellinen ja siksi mahdoton hyväksyä.Turkkiin julistettiin poikkeustila heinäkuussa 2016 tapahtuneen vallankaappausyrityksen jälkeen. Poikkeustilaa on sittemmin jatkettu toistuvasti.YK:n mukaan Turkissa on tapahtunut poikkeustilan aikana muun muassa tappoja, kidutusta sekä mielivaltaisia vangitsemisia.Maailmanjärjestö varoittaa, että poikkeustilavaltuuksia näytetään käytettävän Turkissa tukahduttamaan kaikenlainen kritiikki hallitusta vastaan. Maassa arvioidaan pidätetyn noin 160 000 ihmistä, ja osapuilleen saman verran virkamiehiä on erotettu tehtävistään.Tiistaina Turkki sai toisenkin tahran, kun Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT antoi maata koskevan päätöksen. EIT tuomitsi Turkin kahden toimittajan vapaudenriistosta.Turkin korkein oikeusaste, perustuslakituomioistuin, ehti jo tämän vuoden alussa määrätä, että vangittu toimittajakaksikko on vapautettava.Vapauttavat tuomiot kuitenkin hyllytettiin. Mieskaksikon kohtalosta päättää lopulta alueellinen tuomioistuin.