Ulkomaat

Yli 300 suomalaista jumissa Phuketissa – epäonninen TUI:n lento myöhästyy ainakin vuorokauden

Jatkolennot peruuntuivat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tekniset ongelmat riivanneet aiemminkin

”Jatkolentojen menetystä ei korvata”