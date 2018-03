Ulkomaat

Texasissa räjähti pakettipommi, yksi loukkaantui – saattaa liittyä Austinin sarjapommituksiin

FedEx-kuljetusyhtiön työntekijä loukkaantui lievästi, kun nauloja ja sirpaleita sisältänyt paketti räjähti käsittelykeskuksessa San Antonion alueella Texasissa myöhään maanantaina.Pakettipommin on kerrottu olleen matkalla Austiniin. Tämä on herättänyt amerikkalaisissa pelkoja, että tapaus liittyisi Austinissa tutkittavana olevaan epäiltyyn sarjapommittajatapaukseen.Liittovaltion poliisi FBI on kommentoinut pitävänsä yhteyttä mahdollisena. Paikallispoliisi lausui aiemmin, että ”toivottavasti” FedExin pommi on erillistapaus.Texasin osavaltion pääkaupungissa on räjäytetty viimeisen kahden viikon aikana jo neljä omatekoista pommia, jotka ovat surmanneet kaksi ihmistä ja haavoittaneet neljää. Poliisi puhuu epäillystä sarjapommittajasta.Neljäs tapaus sattui kaksi päivää sitten ja oli erilainen aiempiin verrattuna, kun pommi laukaistiin ansalankaa käyttäen tien vieressä ja kaksi ohikulkenutta miestä loukkaantui. Aiemmat kolme pommia oli jätetty ihmisten kotien eteen ja ne laukesivat käsiteltäessä.Kaikki neljä räjähdettä olivat samanlaisia laitteita, joissa räjähdys sinkoaa erilaisia metallikappaleita ympäristöön. Alustavien tietojen mukaan myös FedExin pommi oli tämäntyyppinen.Austinin poliisi on kehottanut ihmisiä varovaisuuteen epäilyttävien pakettien kanssa.