Ulkomaat

Ruotsi puhuttelee Venäjän suurlähettilään myrkkyväitteistä

Ruotsin ulkoministeriö on kutsunut Venäjän Tukholman-suurlähettilään puhuteltavaksi myrkkyskandaalin vuoksi.

