Ulkomaat

Telegraph: Brittiviranomaiset avaavat kahden venäläismiehen haudat – kuolivat epäilyttävissä olosuhteissa





Britannian viranomaiset suunnittelevat ainakin kahden epäilyttävissä olosuhteissa kuolleen venäläisen hautojen avaamista, väittää Telegraph https://www.telegraph.co.uk/news/2018/03/18/bodies-dead-russian-exiles-may-exhumed-putins-stockpiling-nerve/ . Lehden mukaan tarkoitus on tutkia, löytyykö Britanniassa kuolleiden ja sinne haudattujen venäläisten toisinajattelijoiden jäännöksistä jälkiä myrkytyksestä.Kyseisten venäläisten ystävät sanoivat lehdelle, että miesten hautojen avaaminen lisätutkimuksia varten olisi nyt elintärkeää, kun maassa kohutaan entisen venäläisvakoojan Sergei Skripalin https://www.is.fi/haku/?query=sergei+skripalin ja tämän tyttären Julian https://www.is.fi/haku/?query=julian myrkytyksestä. Telegraphin mukaan Britannian sisäministeri on pyytänyt arviota asiasta, mutta ei suostunut kommentoimaan sille asiaa, kuten ei myöskään Suur-Lontoon poliisitoimi.Venäläismiehistä toinen, Badri Patarkatsishvili https://www.is.fi/haku/?query=badri+patarkatsishvili , kuoli Surreyn Leatherheadissa sijaitsevassa kartanossaan 52-vuotiaana helmikuussa 2008. Hän oli lähtenyt Venäjältä maanpakoon vuonna 2001.Patarkatsishvili oli Venäjän presidentti Vladimir Putinin https://www.is.fi/haku/?query=vladimir+putinin vastustajana tunnetun oligarkin Boris Berezovskin https://www.is.fi/haku/?query=boris+berezovskin liikekumppani. Niin ikään Britanniassa maanpaossa ollut Berezovski löytyi kuolleena kylpyammeestaan vuonna 2013.Britannian poliisi kertoi perjantaina aloittavansa murhatutkinnan Lontoosta viime viikolla kuolleena löytyneen venäläisen liikemiehen Nikolai Glushkovin https://www.is.fi/haku/?query=nikolai+glushkovin , 68, tapauksesta. Myös Glushkov oli hyvissä väleissä Berezovskin kanssa ennen tämän kuolemaa.– Sisäministeriön täytyy harkita Badrin ruumiin ylös kaivamista. He eivät koskaan tehneet hänestä toksikologista raporttia. Surreyn poliisi sanoi vain, että hänellä oli heikko sydän ja että hän sai sydänkohtauksen. Mutta näin hänet ennen hänen kuolemaansa, ja hän oli ihan kunnossa. Seuraavana päivänä hän oli mennyttä, kertoi Telegraphille Patarkatsishvilin ystävä, joka ei halunnut nimeään julkisuuteen.Myös vuonna 2012 lenkkeillessään kuolleen venäläisen liikemiehen Aleksandr Perepilitshnin https://www.is.fi/haku/?query=aleksandr+perepilitshnin , 43, ystävä on sitä mieltä, että miehen hauta pitäisi avata myrkkytutkimuksia varten. Perepilitshin tapauksessa toksikologiset testit tehtiin, mutta ne eivät tarjonneet selitystä terveenä pidetyn miehen kuolemalle.Perepilitshni oli ennen kuolemaansa paljastanut todisteita Kremliin kytköksissä olleiden viranomaisten tekemästä petoksesta. Poliisi ei kyennyt määrittämään miehen kuolinsyytä, mutta sen mukaan kuolema ei ollut epäilyttävä.Kaksi vuotta Perepilitshnin kuoleman jälkeen vakuutusyhtiö vaati testejä, joissa miehen vatsasta löytyi jälkiä harvinaisesta ja erittäin myrkyllisestä kukasta keltajasmiinista, jota esimerkiksi Kiinassa on käytetty takavuosina salamurhien välineenä. Surreyn poliisin asianajaja on kuitenkin pysynyt kannassa, jonka mukaan Perepilitshnin elimistöstä ei löytynyt jäljitettävissä olevia myrkkyjä.