Korruptio, sananvapaus, terrorismi: Näin Putinista ennustettiin vuonna 2000 – vain yksi arvio meni täysin pieleen

Ulkomaat

Korruptio, sananvapaus, terrorismi: Näin Putinista ennustettiin vuonna 2000 – vain yksi arvio meni täysin piel





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





1) Putinista tulee vahva ja päättäväinen presidentti, joka ei arkaile käyttää valtaoikeuksiaan.

2) Putin lopettaa Boris Jeltsinin aikana vallinneen kaaoksen ja moraalisen rappion.





3) Putin riistää vallan niin sanotuilta talouden oligarkeilta.

Viime vuosina Putinin toimissa on korostunut moraalisen rappion kitkeminen.

4) Putin tekee selvää rikollisista ja terroristeista.





5) Putin kitkee korruption.

6) Putin maksaa palkat ja eläkkeet.





7) Putin nostaa maan armeijan ja teollisuuden kukoistukseensa.

8) Putin estää Venäjän hajoamisen.

9) Putin palauttaa Venäjälle aseman koko maailman kunnioittamana suurvaltana.





10) Putin nostaa itsensä diktaattoriksi.

Terrorismin vastaisen taistelun varjolla on pantu kuriin myös Venäjän rauhanomaista oppositioliikettä.

11) Putin turvaa valtansa salaisella poliisilla.





12) Putin vaientaa vastustajansa ja poliittisen opposition.

13) Putin tukahduttaa sananvapaudet ja riippumattomat tiedotusvälineet.





14) Putin keskittää kaiken vallan jälleen Moskovaan.

15) Putin jatkaa Tshetshenian ja muiden niskuroivien tasavaltojen kurittamista.





16) Putin vaarantaa Venäjän suhteet länteen.

FSB nosti aikanaan Putinin valtaan, joten FSB voi hänet sieltä myös joskus pudottaa.

17) Putin paljastaa aikeensa vasta valtaistuimella.