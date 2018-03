Ulkomaat

Asiantuntijat kertovat, mikä on Putinin voiton huolestuttavin skenaario – ”Edessä olisi konflikti”

Jutun pääkuvana olevalla videolla Putinin vuodet vallassa puristettuna kahteen minuuttiin.





Moshes: ”Huonoja vaihtoehtoja on kaksi”





Allaolevalla videolla Suomen Pankin tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen kommentoi Venäjän taloudellisia haasteita.

Zavadskaya: ”Vallankäyttö ja poliittinen pysähtyneisyys jatkuvat”





Allaolevalla videolla Helsingin hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith pohtii Venäjän synkkää mainetta.