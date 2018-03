Ulkomaat

Putin huudatti voittajana Punaisella torilla: ”Venäjä, Venäjä!”

Putin näyttäytyi Kremlin edustalla Punaisella torilla myöhään sunnuntaina illalla.Hän kiitti kannattajiaan tuesta.Putinin mukaan äänestystulos on merkki siitä, että kansa on huomioinut viime vuosien saavutukset.– Tulos on osoitus minulle kansan luottamuksesta ja toivosta, Putin julisti.– Menestys odottaa meitä.Hän totesi, että jatkossa on tärkeä pysyä yhtenäisinä ja luottaa ”mahtavan maamme” tulevaisuuteen.Puheensa lopuksi hän johdatti kannattajansa yhteishuutoon: ”Venäjä, Venäjä!”.