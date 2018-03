Venäjän oppositio listasi vilppitapoja: tuplaäänestyksiä, tarkkailijoiden pahoinpitelyä... – ”Älkää kutsuko näitä vaaleiksi”

Ulkomaat

Venäjän oppositio listasi vilppitapoja: tuplaäänestyksiä, tarkkailijoiden pahoinpitelyä... – ”Älkää kutsuko nä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Useita vilppitapoja





Äänestysselfiellä voi voittaa









"Emme tarvitse muutoksia"