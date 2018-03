Tällainen mies on Suomessa vieraileva Pohjois-Korean diplomaatti: Kutsui Trumpia ”roistoksi” – kuvaillut Korean niemimaan elävän ydinsodan aattoa

Ulkomaat

Tällainen mies on Suomessa vieraileva Pohjois-Korean diplomaatti: Kutsui Trumpia ”roistoksi” – kuvaillut Korea

Ulkoministeriön mukaan Pohjois-Korean valtuuskunnan vierailun aiheena on Koillis-Aasian turvallisuus – ”kokous itsessään on pyydetty pitämään luottamuksellisena.”

Suomen vierailun aiheena Koillis-Aasian turvallisuus