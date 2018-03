Ulkomaat

Venäjän vaalit ruuhkauttivat Lappeenrannan konsulaatin – ”Putinin uudelleenvalinta on hyväksi koko maailmalle”





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Imatralainen





Ingrid













Lappeenrannan





Venäjän

Allaolevalla videolla Helsingin hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith kommentoi Putinin Venäjän mainetta ISTV:n studiossa.