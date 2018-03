Ulkomaat

Näitä asioita Venäjän vaaleissa kannattaa seurata – 8 keskeistä kysymystä

Katso jutun alusta video siitä, millainen on todellinen Putin.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alla olevalla videolla talousasiantuntija ruotii Putinin neljännen kauden haasteita.