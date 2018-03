Ulkomaat

Ihmisoikeusjärjestö: Turkin armeija vallannut osia Afrinin kaupungista Syyriassa

Ihmisoikeusjärjestö: Turkin armeija vallannut osia Afrinin kaupungista Syyriassa 18.3. 9:40

Turkin joukkojen kerrotaan edenneen sisälle Afrinin kaupunkiin Pohjois-Syyriassa.

Syyrian sotaa seuraavan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan Turkin joukot ovat vallanneet useita alueita kaupungissa.



Afrinin aluetta hallitsevat kurdien YPG-joukot. Turkki pitää YPG:tä terroristijärjestönä ja on liki kahden kuukauden ajan hyökännyt voimalla sitä vastaan.



Syrian Observatory for Human Rightsin mukaan Afrinin kaupungista on viime päivinä paennut yli 200 000 siviiliä.