Millainen on todellinen Putin? Asiantuntija: Nämä tilanteet ovat auttaneet pääsemään kuoren alle









Erilaiset Putinit













Entisessä Itä-Saksassa vaikuttanut KGB-agentti https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000000817283.html , suomalaisillekin tuttu Pietarin kaupungin https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000633768.html hallinnosta 1990-luvulla, Tshetshenian ja monien muiden sotien arkkitehti, macho- https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000001925564.html imagoa vaaliva presidentti, venäläisten ylistämä vahva mies. Vladimir Putin on ollut Venäjän johdossa käytännössä 18 vuotta, ja sunnuntaina hänet valitaan kuusivuotiskaudelle, joka pidentää valtakauden lähes neljännesvuosisataan. Mutta tiedämmekö edelleenkään, millainen mies Putin todella on ja esimerkiksi mitkä arvot ovat hänelle tärkeitä?Muiden muassa näihin kysymyksiin pureuduttiin ISTV:n viime viikon Putin-studiossa, jossa suorassa lähetyksessä toimittaja Lauri Silvanderin https://www.is.fi/haku/?query=lauri+silvanderin kanssa Putinista olivat keskustelemassa Venäjä-asiantuntija, Euroopan hybridiuhkien osaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith https://www.is.fi/haku/?query=hanna+smith ja Ilta-Sanomien Venäjä-erikoistoimittaja Arja Paananen https://www.is.fi/haku/?query=arja+paananen Yllä olevalla videolla katkelma keskustelusta, millainen on todellinen Putin.Putin on koko uransa pitänyt persoonansa visusti piilossa, kuten turvallisuuspalvelun kasvatille sopii. Erityisesti Ljudmila https://www.is.fi/haku/?query=ljudmila -vaimosta vuonna 2013 tapahtuneen avioeron jälkeen ei tiedetä käytännössä mitään Putinin yksityiselämästä. Hänet on liitetty naiskaunottariin, mutta huhut on kiistetty. Hän kaveeraa vain Pietarin ajoilta periytyvän ystäväpiirin kanssa – jotka ovat myös nousseet rakettimaisesti Venäjän hallinnossa tai talouselämässä. Hänen väitetään itsekin olevan satumaisen rikas samalla kun hän virallisesti tienaa vain kohtuupalkkaa.Hanna Smithin mukaan Putinin uralla on ollut kohtia, jotka ovat paljastaneet jotain hänen persoonastaan. Smith viittaa esimerkiksi tilanteeseen, jossa Putin joutui aikoinaan vastaamaan Tshetshenian sodan kovia otteita koskevaan kysymykseen. Vaikka Putin pitää usein tunteet piilossa, silloin kävi toisin.– Määrätyt aiheet ärsyttävät häntä. Silloin tunteet purskahtivat ja häneltä tuli hyvin epäkorrektiakin kommenttia, Smith muistelee.Legendaariseksi on noussut jo Putinin pääministerikaudella 1999 sattunut tapaus, jossa hän kommentoi Venäjän ”jahtaavan tshetsheenejä vaikka ulkohuussista”. Toisinaan esiin nostettu tapaus on vuodelta 2008, kun Putin sanoi Georgian presidentistä Mihail Saakashvilistä https://www.is.fi/haku/?query=mihail+saakashvilista ”hirttävänsä hänet munistaan”. Osittain kyse voi olla vahvan miehen imagon korostamisesta, mutta tilanteet ovat olleet sellaisia, että ne voivat olla myös aitoa Putinia.Alla ISTV:n kooste siitä, mitä Putinista tiedetään ja huhutaan:Putinilla on myös erikoinen huumorintaju, joka kumpuaa venäläisestä kulttuurista ja aukeaa vaivoin länsimaalaiselle. Hänen huumorinsa voi olla karkeaa ja sovinistista. Kun Venäjällä osoitettiin vuonna 2012 mieltä Putinia vastaan ja protestoijien symboliksi nousi valkoinen nauha, Putinin kommentoi luulleensa niitä aluksi kondomeiksi.Smithin mukaan Putinin valtakausi on jaettavissa karkeasti osiin hänen johtamistyylinsä mukaan.Ensimmäinen presidenttikausi 2000–2004 oli uuden johtajan kausi, jolloin Putin esiintyi alkuun hyvin pehmeästi ja hänestä esimerkiksi tuli venäläisten naisten uusi ihanne. Toisella kaudella 2004–2008 nähtiin jo vahvempi johtaja. Tähän ajoittuu Putinin ja länsimaiden vastakkainasettelun aloittaminen. Dmitri Medvedevin https://www.is.fi/haku/?query=dmitri+medvedevin presidenttikautta Smith pitää Putinin kannalta ongelmallisena. Medvedev oli nykyaikaisempi, ja pääministeri Putin jäi hänen varjoonsa.– Se oli imagokolaus Putinille, Smith luonnehtii.Putinin kolmas presidenttikausi vuodesta 2012 on ollut sitten nykytyylisen kovan retoriikan ja sotilaallisen voiman korostuksen kausi, jossa on tuulahduksia Neuvostoliitosta. Putin on itse suoraan ilmaissut, että jos hän saisi perua jonkin asian, se olisi Neuvostoliiton kaatuminen.Vanheneva Putin, 65, on raottanut salaperäisyytensä verhoa Smithin mukaan myös hieman yllättävällä tavalla, joka voi kertoa hänen arvoistaan.– Uskonto on noussut mielenkiintoisesti keskiöön.Putin on nähty risti kaulassa, ja hän esiintyy mielellään kirkollisissa yhteyksissä. Ortodoksikirkko on myös noussut merkittävään asemaan Venäjällä.Jääkö oikea Putin ikuisesti varjoihin vai näkyykö hänestä joskus välähdyksiä? Hanna Smithin mukaan Putin esittelee yhä toisinaan pehmeämpääkin puoltaan. Hän sanoo havainneensa sellaista erityisesti silloin, kun Putin on osallistunut johonkin eläintensuojelutempauksistaan tai esiintynyt muuten eläinten kanssa https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000000712048.html matkoillaan eri puolilla Venäjää.– Hänellä vaikuttaa olevan henkilökohtainen suhde eläimiin.. Niissä kuvissa näyttää ikään kuin olisi se oikea Putin paikalla, ja häneltä löytyy pehmeää puolta, Smith toteaa.– Mutta se on eläinten, ei ihmisten kanssa.Alla ISTV:n keskustelu Putinin persoonasta:Katso alta myös Putin-studion analyysia Putinin valtakaudesta ja sen jatkosta: