Ulkomaat

Venäjä vihjasi Ruotsia vakoojamyrkyn lähtömaaksi

Venäjän ulkoministeriön edustajan mukaan Ruotsi on yksi mahdollisista maista, joista ex-vakooja Skripalin myrkyttämiseen käytetty aine voi olla peräisin.

