Lähteet: Venäjä ilmoittaa vastatoimista Britannialle tänään

17.3. 10:17

Britannian Venäjän-suurlähettiläs on saapunut Venäjän ulkoministeriöön.

Venäjä aikoo tänään ilmoittaa vastatoimista, joihin se ryhtyy Britanniaa kohtaan, venäläismedia kertoo.



Britannia päätti tällä viikolla karkottaa 23 venäläistä diplomaattia venäläisen kaksoisagentin myrkytyksen takia.



Venäläisen Tass-uutistoimiston mukaan Venäjän ulkoministeriö on kutsunut Britannian suurlähettilään ministeriöön kuulemaan vastatoimista. Uutistoimisto Reutersin silminnäkijä on vahvistanut, että suurlähettiläs on saapunut ulkoministeriöön.