Ulkomaat

Autopommi räjähti Kabulissa, ainakin kaksi kuollut 17.3. 9:35

Afganistanin pääkaupungissa tehdyn iskun takana on Taleban.

Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa on tehty tuhoisa autopommi-isku.



Viranomaisten mukaan iskussa on kuollut ainakin kaksi ihmistä ja haavoittunut useita muita. Taleban-liike on ilmoittanut olleensa iskun takana.



Afganistanin sisäministeriön mukaan iskun kohteeksi oli ilmeisesti tarkoitettu yksityinen turvallisuusyhtiö. Jostain syystä itsemurhapommittaja kuitenkin laukaisi autoon kätketyt räjähteet ennen kohteeseen pääsemistään.