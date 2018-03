Ulkomaat

NBC: Saudi-Arabian kruununprinssi pitää äitiään piilossa kuninkaalta

Yllä olevalla videolla on nähtävissä materiaalia kruununprinssi Mohammedin viimeviikkoisesta tapaamisesta Canterburyn arkkipiispan kanssa.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syrjäytti serkkunsa viime kesänä





Suurlähetystö kiistää