Lähes 20 000 ihmistä pakeni taisteluiden moukaroimasta Itä-Ghoutasta Syyriassa

15.3. 21:39

Syyrian hallinnon joukkojen kerrottiin saaneen haltuunsa yli 70 prosenttia kapinallisten hallitsemasta Itä-Ghoutasta.

Syyriassa lähes 20 000 ihmistä pakeni Itä-Ghoutasta hallituksen joukkojen alueelle torstaina. Ihmiset poistuivat hallinnon joukkojen avaamaa pakenemiskäytävää pitkin.



Hallinnon joukot ovat saaneet haltuunsa yli 70 prosenttia Itä-Ghoutasta, kertoi sotaa tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights -järjestö torstaina.



Torstaina julkaistiin myös YK:lle tehty tutkimus, jonka mukaan Syyrian hallinnon joukot ovat syyllistyneet systemaattisesti siviilien raiskauksiin. Tutkimuksen mukaan kapinallisten joukot ovat syyllistyneet samankaltaisiin rikoksiin, mutta huomattavasti hallinnon joukkoja harvemmin. Tutkimukseen on haastateltu yli 450 ihmistä, joiden joukossa on niin selviytyjiä kuin lääkintähenkilökuntaa.



Yli 1 200 siviiliä on kuollut Syyrian hallinnon aloitettua suurhyökkäyksen Itä-Ghoutaan helmikuussa.