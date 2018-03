Ulkomaat

Venäjä väittää: Meillä tai Neuvostoliitolla ei ole koskaan ollut ohjelmaa Novitshok-hermomyrkyn kehittämiseksi





Asiantuntijoiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katso otsikon alla olevalta videolta YK-lähettiläs Nikki Haleyn kommentit asiasta.