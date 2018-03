Ulkomaat

Lentoemäntä määräsi koiranpennun matkatavarahyllylle Yhdysvalloissa – pentu kuoli

”Traaginen onnettomuus”

Suurin osa eläinten kuolemista Yhdysvalloissa tapahtuu Unitedin lennoilla