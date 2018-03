Ulkomaat

Stephen Hawkingin uskomaton elämä – näin laiskasta opiskelijasta tuli tieteen supertähti





Koulu ei kiinnostanut

Annettiin vain kaksi vuotta elinaikaa

Sairaus ei estänyt upeaa uraa

Yllä olevalla videolla Stephen Hawking ja paavi tapasivat vuonna 2016.

Oli kuolla vuonna 1985

Yksityiselämä ja julkisuus





Jatkoi valistamista tieteen eteen viimeiseen asti