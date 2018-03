Kolmas talvimyrsky kahdessa viikossa riepottelee Yhdysvaltain koilliskolkkaa: ”Matkustaminen tulee olemaan vaarallista, jollei jopa mahdotonta”

Ulkomaat

Kolmas talvimyrsky kahdessa viikossa riepottelee Yhdysvaltain koilliskolkkaa: ”Matkustaminen tulee olemaan vaa









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









http://www.supersaa.fi/yhdysvallat/ma,%20yhdysvallat/boston/4930956/?utm_medium=referral&utm_campaign=supersaa-widget

Yhdysvaltain koillisosien ylitse kulkenut talvimyrsky sulki kouluja, halvaannutti liikennettä ja katkaisi sähköt yli sadastatuhannesta kotitaloudesta sekä yrityksestä tiistaina. Kyseessä on jo kolmas myrskyksi luonnehdittu lumisaderintama, joka on koetellut Yhdysvaltain koillisosia kahden viikon sisällä.Viimeaikaisissa talvimyrskyissä kerrotaan kuolleen ainakin yhdeksän ihmistä. Sähköt ovat olleet pahimmillaan poikki lähes 2,5 miljoonalta ihmiseltä.Yhdysvaltain kansallinen sääpalvelu varoitti jo maanantaina, että tuorein talvimyrsky voi olla edellisiä pahempi ja sen yhteydessä voi paikoin sataa jopa puoli metriä lunta.Bostonin pormestari kuvaili tilannetta maanantaina järjestetyssä lehdistötilaisuudessa huolestuttavaksi.– Valmistaudumme suuren kokoluokan myrskyyn. Emme ole kokeneet vastaavaa sitten vuoden 2015. Vaikuttaa, että tästä on tulossa iso [myrsky].Bostonin, Providencen ja Rhode Islandin koulut suljettiin kokonaan tiistain ajaksi myrskyn vuoksi. Raideyhtiö Amtrak perui junavuoroja Bostonin ja New Yorkin välillä ja noin 1500 kotimaan lentoa Yhdysvalloissa jäi kentille.Tiistai-iltana Yhdysvaltain kansallinen sääpalvelu varoitti myrskyn vaikuttavan Uuden-Englannin alueella Yhdysvaltojen koilliskolkassa myös keskiviikkona.– Matkustaminen tulee olemaan vaarallista, jollei jopa mahdotonta monin paikoin.