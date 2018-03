Onko tämä Venäjän vastaus Britannialle? Lavrov: ”Venäjällä ei ole mitään tekemistä Skripalin myrkytyksen kanssa”

Ulkomaat

Onko tämä Venäjän vastaus Britannialle? Lavrov: ”Venäjällä ei ole mitään tekemistä Skripalin myrkytyksen kanss

Juuri nyt

Ulkoministeri Sergei Lavrovin mukaan Venäjä on valmis yhteistyöhön Britannian kanssa. Ministerin mukaan Britannia on kuitenkin kieltänyt heiltä pääsyn tapauksen tutkintamateriaaleihin.

