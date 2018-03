Ulkomaat

Turkin armeija saartoi kurdikaupungin Pohjois-Syyriassa

Turkin armeija saartoi kurdikaupungin Pohjois-Syyriassa 13.3. 10:44

Syyriassa Turkin armeija ja sen kanssa liittoutuneet syyrialaiskapinalliset ovat saaneet piiritettyä kurdienemmistöisen Afrinin kaupungin maan pohjoisosassa.

Turkin armeija on saartanut kaupunkia idästä ja lännestä.



Sotaa seuraavan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan yli kaksituhatta siviiliä on paennut kaupungista.