Professorin vakava analyysi keskeytyi riemastuttavalla tavalla – ”BBC-isä” kumoaa nyt sitkeän huhun: ”Kyllä, minulla oli housut jalassa”

Ulkomaat

Professorin vakava analyysi keskeytyi riemastuttavalla tavalla – ”BBC-isä” kumoaa nyt sitkeän huhun: ”Kyllä, m

”Kyllä, minulla oli housut jalassa”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi pysäytti saadakseen selfien

”Olimme onnekkaita”