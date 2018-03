Ulkomaat

Britannian pääministeri: Venäjällä on huomis­iltaan asti aikaa selittää hermo­myrkky

Venäjällä on huomisiltaan asti aikaa selittää, miten Venäjällä sotilaskäyttöön valmistettu hermomyrkky päätyi Britanniaan, maan pääministeri sanoi.