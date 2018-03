Ulkomaat

Saksan hallitusohjelma allekirjoitettiin – uusi hallitus aloittaa työnsä keskiviikkona

12.3. 18:00

Saksan kristillisdemokraatit ja sosiaalidemokraatit ovat allekirjoittaneet sopimuksen hallitusohjelmasta.

Frankfurter Allgemeine -lehden mukaan uuden hallituksen on määrä aloittaa työnsä keskiviikkona.



Koalitiohallitusta johtaa neljännen kautensa liittokanslerina aloittava kristillisdemokraattien Angela Merkel. Merkel on luvannut, että uusi hallitus toimii Eurooppa-myönteisesti.



Saksa on ollut ilman varsinaista hallitusta viime syyskuun vaaleista lähtien.