Ulkomaat

Fukushiman ydin­katastrofista seitsemän vuotta – asian­tuntija: alueen evakuointi oli hirvittävä virhe

Katso jutun alussa olevalta videolta, millaisella muurilla Japanin rannikkoa on suojattu.





Itsemurhien piikki viisi vuotta sitten





102-vuotias ei jaksanut lähteä









Katastrofi teki välinpitämättömäksi





Tältä Fukushiman alueella näyttää nyt: