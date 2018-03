Peruskorjaus vai täystuho? Monrepos’n puiston hakkuu sai ihmiset vetoamaan Putiniin ja Niinistöön – 2500 puuta kumoon

Ulkomaat

Peruskorjaus vai täystuho? Monrepos’n puiston hakkuu sai ihmiset vetoamaan Putiniin ja Niinistöön – 2500 puuta

Alla olevalla videolla kuvaa Monrepos’ta ajalta ennen remonttia.





”Nyt vuorossa ovat Monrepos’n rahat”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Hätääntyneet venäläiset vedonneet Niinistöön

















Informaatiosotaa Viipurissa