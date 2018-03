Ulkomaat

Kaksi ihmistä metron alle, tappeluja, pyörtymisiä – Oslossa "täysi kaaos" Holmenkollenin kisojen jälkeen

"Kaksi tuntia kuin sillit suolassa"

Oslossa Holmenkollenin maailmancupista johtuva väentungos on johtanut kaaokseen useilla metroasemilla. Ainakin kahden ihmisen kerrotaan jääneen metron alle.Oslon poliisi kertoo Twitterissä, että yksi ihminen on jäänyt metron alle Voksenlian asemalla. Poliisin mukaan uhri on loukkaantunut, mutta tajuissaan. Voksenlia on seuraava asema Holmenkollenista pohjoiseen.Aiemmin yksi ihminen sai lieviä vammoja metrojunan osuttua häneen Besserudin asemalla Holmenkollenin linjalla. Besserud on Holmenkollenista seuraava asema kohti Oslon keskustaa.Poliisin mukaan uhri todennäköisesti putosi laiturilta, mutta asemilla on myös nähty ihmisiä kävelemässä raiteilla kohti kaupunkia.Yhteensä ainakin yhdeksän ihmistä sai eriasteisia vammoja.Väentungos metroasemilla on ollut niin kova, että useiden ihmisten kerrotaan pyörtyneen. Ruuhkan takia pelastusviranomaisilla on ollut vaikeuksia päästä paikalle.–Seisoin Frognerseterenin asemalla kaksi tuntia, olimme kuin sillit suolassa. Viisi ihmistä lähelläni pyörtyi. Sitten metro suljettiin, eikä kukaan kertonut, mitä tapahtuu. Järjestelyt olivat todella huonot, kertoi eräs haastateltava Norjan yleisradioyhtiö NRK:lle.Poliisin mukaan osa ihmisistä on myös tapellut keskenään tai ryhtynyt hajottamaan paikkoja. Silminnäkijöiden mukaan alkoholilla on ollut paljon osuutta tapahtumiin.–Emme ole aiemmin nähneet tällaista alkoholinkäyttöä. Ihmiset olivat humalassa jo puoliltapäivin tänne tullessaan, kertoi Holmenkollenin alueella asuva Joachim W. Andersen NRK:lle.