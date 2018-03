IS Tanskassa: Madsenin pajasaaren ihmiset ovat järkyttyneitä: ”Kaikki täällä toivovat, että hän mätänee helvetissä”

Ulkomaat

IS Tanskassa: Madsenin pajasaaren ihmiset ovat järkyttyneitä: ”Kaikki täällä toivovat, että hän mätänee helvet

– Kaikki





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Tapaamme

Telakoiden





Ruosteinen





Vain





Wall

Refshalen





Veneyrittäjä

Poikkeuksellisen