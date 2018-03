”Tätä aluetta kutsumme kuoleman laaksoksi” – USA:n ja Meksikon rajalla on lohduton aavikko, jolla moni on kulkenut viimeisen matkansa

Ulkomaat

Tätä aluetta kutsumme kuoleman laaksoksi. Yhtenä vuonna löysimme sieltä melkein 30 ruumista.

Jos meidän maahanmuutto­politiikkamme olisi inhimillisempää, ei ihmisten olisi pakko kantaa mukanaan huumeita.





metrin korkuinen metalliaita halkaisee kuivan aavikon kilometrien matkalta. Metallisen verkon takana meksikolainen poliisiauto kaartaa aidan viertä kulkevalle hiekkatielle. Talon pihassa kiekuu kukko.Ollaan Arizonan osavaltiossa Meksikon ja Yhdysvaltojen rajalla, paikalla johon presidentti Donald Trumpin https://www.is.fi/haku/?query=donald+trumpin lupaaman rajamuurin on tarkoitus nousta. Sonoyta-nimisen kylän kohdalla voisi luulla että sellainen on jo rakennettu.Mutta noin 3 000 kilometrin mittaisesta rajasta jonkinlaista aitaa on kaikkiaan vain reilu neljännes. Muutama kilometri tästä länteen aita on jo muuttunut harvoiksi metalliesteiksi ja piikkilangaksi.Niiden takana vuohiaan hoitavan maanviljelijän koira livahtaa aidan välistä Yhdysvaltojen puolelle tervehtimään uteliaita tulijoita. Tämä viritelmä ei pidättele ketään.puolella rajalta alkaa loputon tyhjyys: satoja kilometrejä Sonoran aavikkoa, jossa lämpötila nousee usein kesäisin yli 40 asteen. Tästä huolimatta alueella on viime vuosina otettu kiinni enemmän rajanylittäjiä kuin missään muualla.Sadoistatuhansista rajan laittomasti ylittävistä suuri osa taittaa matkansa jalan. Jos tulijoilla on ollut rahaa, voi heitä rajan takana odottaa ”kojootti” – opas, jonka on usein järjestänyt paikallinen huumekartelli.Matka pohjoiseen Valtatie 8:lle kestää jalan noin viisi päivää. Moni ei selviä matkasta. Vuodesta 2001 lähtien pelkästään rajalta alkavan Piman piirikunnan alueelta on löydetty yli 2 100 ihmisen ruumiit. Osaa autiomaahan kuolleista ei löydetä koskaan.– Tätä aluetta kutsumme kuoleman laaksoksi. Yhtenä vuonna löysimme sieltä melkein 30 ruumista, kertoo hoitajan työstä eläkkeelle jäänyt Susannah Brown https://www.is.fi/haku/?query=susannah+brown kotonaan Ajon kylässä noin 60 kilometriä rajalta pohjoiseen.näyttää karttaa, jossa löydetyt ihmisten jäännökset näkyvät punaisina pisteinä. Puhelimestaan hän kaivaa kuvia hiljattain aavikolla vastaan tulleista ihmisen luista.Ohikulkija on kyhännyt paikalle kepeistä yksinkertaisen ristin. Noin 40 prosenttia aavikolta kuolleina löydetyistä jää tunnistamatta.Brown on aviomiehineen mukana paikallisten avustusjärjestöjen toiminnassa, jonka keskeisin osa on vesikätköjen vieminen aavikolle sitä ylittäviä varten. Myös muunlaista apua tarjotaan.– En voi mennä yksityiskohtiin, mutta matkaajien auttamisella ja vieraanvaraisuudella on täällä pitkät perinteet, Brown sanoo.myötä alueella partioivien rajavartijoiden määrä on lisääntynyt ja rajanylittäjien määrä vähentynyt mutta ei suinkaan loppunut. Brownin mukaan nykyisen hallinnon tiukka linja on pakottanut kävelijät syrjäisemmille ja vaarallisemmille reiteille.Myös auttajien työ on vaikeutunut. Tammikuussa yksi ajolaisista auttajista pidätettiin, ja häntä odottavat syytteet laittomasti maahan tulleiden piilottelusta. Maanomistajat ovat sulkeneet alueitaan vedenviejiltä.Perusteena rajan tilkitsemiselle käytetään usein laittomasti maahan tulevien mukanaan kantamia huumeita. Rajanylitysbisnes valvottuine reitteineen on nykyisin pitkälti meksikolaisten huumekartellien hoidossa. Rajalta riistakameralla kuvatuilla videoilla näkyy, kuinka suurina ryhminä kulkevat ylittäjät kantavat selässään painavan näköisiä paketteja.Brownin mukaan monelle ainoa keino matkan maksamiseen on tuoda mukana huumeita.– Pitää muistaa että 95 prosenttia huumeista tuodaan rajan yli kulkuneuvoissa. Tätä kautta tulevalla osalla on kokonaisuudessa vain vähän merkitystä, hän sanoo.Yhdysvaltain huumepoliisin DEA:n raportti vuodelta 2015 tukea väitettä, että valtaosa huumeista salakuljetetaan piilotettuina ajoneuvoihin, jotka ylittävät rajan virallisilla rajanylityspaikoilla.Vettä ja ruokaa reiteille vieviä avustusjärjestöjä on silti syytetty huumekauppiaiden auttamisesta ja jopa yhteistyöstä kartellien kanssa.

