Ruotsalaiset ”kulttuuritantat” suuttuivat muotigurulleen: ”Gudrun, me matalapalkkaiset hoidimme lapsesi!”

He, jotka valittavat, etteivät saa korkeampaa palkkaa tai eläkettä, ovat tässä asemassa, koska ovat valinneet itse niin. He ovat jättäneet panostamatta uraansa.

Haastattelusta

Gudrun! Mikä tuuri, että löytyy matalapalkkaisilla aloilla työskenteleviä naisia, jotka pitivät huolta lapsestasi esikoulussa, koulussa,iltapäiväkerhossa ja sairaalassa, kun lapsesi oli sairaana.