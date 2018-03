Ulkomaat

Myrkkymurhan yrityksen tutkinta laajenee: Poliisi eristi ex-vakoojan vaimon ja pojan haudat

Venäläinen ex-vakooja Sergei Skripal ja hänen tyttärensä Julia Skripal löydettiin viime sunnuntaina tajuttomina puiston penkiltä.

Skripalit olivat saaneet hermomyrkkyä.

Tutkintaa johtaa Suur-Lontoon poliisitoimen vastaterrorismiyksikkö.





21 ihmistä hoidettu altistuksen takia

