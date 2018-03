IS Salisburyssa: Ex-vakoojan ja tyttären murhayritys pelottaa alueen asukkaita – ”Ei tee mieli kulkea tuon puiston läpi”

Ulkomaat

IS Salisburyssa: Ex-vakoojan ja tyttären murhayritys pelottaa alueen asukkaita – ”Ei tee mieli kulkea tuon pui

”Kyllähän tästä tuli turvaton olo”

Miten hiljainen pikkukaupunki voi olla yhtäkkiä kaiken keskipisteenä?





”Hän näytti siltä, että menettää lopullisesti malttinsa”