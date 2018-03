Venäjä tunnusti: Ydinsukellusveneen palo oli paljon luultua vakavampi – yksi tärkeä seikka jäi kuitenkin yhä kertomatta

Ulkomaat

Venäjä tunnusti: Ydinsukellusveneen palo oli paljon luultua vakavampi – yksi tärkeä seikka jäi kuitenkin yhä k





Venäläinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun alus on telakalla, se on satelliittien havaittavissa ja helposti tuhottavissa, joten ydinkärkiä ei silloin pidetä mukana.





Nikitinin

Suomeen asti siitä ei olisi tullut mitään turvallisuusuhkaa.