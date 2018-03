Ex-vakoojaa auttanut ja hermomyrkystä sairastunut rikosylikonstaapeli on palkittu poliisi – jahtasi sarjaraiskaajaa kaksi vuotta

Ulkomaat

Ex-vakoojaa auttanut ja hermomyrkystä sairastunut rikosylikonstaapeli on palkittu poliisi – jahtasi sarjaraisk

Ex-vakooja Sergei Skripalia ja tämän tytärtä Julia Skripalia auttanut poliisi altistui hermomyrkylle. Rikosylikonstaapeli Nick Bailey on yhä sairaalassa teho-osastolla, mutta toipumaan päin.

Teho-osastolla, mutta hereillä

Jahtasi sarjaraiskaajaa kaksi vuotta

”Tutkintaa eli ja hengitti”