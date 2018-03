Ulkomaat

7 keskeistä asiaa agentin myrkkymurhan yrityksestä: Mitä tapahtui, missä ja minkä vuoksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





https://www.thesun.co.uk/news/5750698/russian-spy-poisoning-sergei-skripal-salisbury-latest-first-police-ill-nerve-agent/