Ulkomaat

Bond-elokuvasta tunnetulla tulivuorella räjähdysmäinen purkaus – paikallisia varoitettu lähestymästä vuorta









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Shinmoedake-tulivuori syöksi keskiviikkona ilmaan mittavan tuhkapatsaan. Uutistoimisto Reutersin mukaan tuhkapatsas ylsi noin kolmen kilometrin korkeuteen. Kysymyksessä on vuoren massiivisin purkaus sitten huhtikuun 2011 eli seitsemään vuoteen.Viranomaiset ovat antaneet varoituksen paikallisille, ettei vuorta kannata tällä hetkellä lähestyä.Reuters kuvailee käynnissä olevan tulivuorenpurkauksen olleen räjähdysmäinen.Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan kraaterista leviävä tuhka ja laava voivat olla hengenvaarallisia ihmisille.Toistaiseksi tulivuorenpurkauksen ei tiedetä aiheuttaneen henkilövahinkoja.Shinmoedake-tulivuori on tullut tunnetuksi vuonna 1967 valmistuneesta Bond-elokuvasta Elät vain kahdesti (You Only Live Twice).Japani sijaitsee vulkaanisesti aktiivisella vyöhykkeellä, niin kutsutulla Tyynenmeren tulirenkaalla, jossa tulivuorenpurkaukset ja maanjäristykset ovat yleisiä. Esimerkiksi tammikuussa yksi ihminen kuoli, kun tulivuori purkautui suositun hiihtokeskuksen tuntumassa Japanissa.