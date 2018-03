Ulkomaat

Yön uutiset: Katso, mitä tapahtui, kun nukuit

Presidentti Donald Trumpin tärkeä talouspoliittinen neuvonantaja on eronnut ja Patrik Laine on paukuttanut kovat luvut NHL:ssä.

Trump menettää tärkeän neuvonantajan

Patrik Laine hurjassa vedossa

Uutissuomalainen: Suurin osa suomalaisista ei kannata äitien paluuta työelämään nykyistä nopeammin

Välähdys kauhujen talon sisältä

Trump jatkoi kauppasodalla uhittelua