Ulkomaat

Tutkimus: Pojat luultua useimmin hyväksikäytön uhreina lapsipornossa

Tutkimus: Pojat luultua useimmin hyväksikäytön uhreina lapsipornossa 6.3. 23:09

Tutkimuksen mukaan kolmannes kuvissa ja videoissa esiintyvistä uhreista on poikia.

Poikia esiintyy huomattavasti enemmän lapsipornomateriaalissa kuin tähän saakka on luultu, kertoi tuore tutkimus tiistaina. Kansainvälisen poliisijärjestö Interpolin ja lasten hyväksikäyttöä vastustavan Ecpat-järjestön tutkimuksen mukaan kolmannes kuvissa ja videoissa esiintyvistä uhreista on poikia.



Tutkimuksen mukaan poikien hyväksikäyttö oli myös tyypillisesti tyttöjen vastaavaa raaempaa.



Tähän saakka on uskottu, että hyväksikäytön uhrit ovat usein tyttöjä ja vanhempia lapsia. Tutkimuksen mukaan poikia on luultua enemmän, kuten myös aivan pieniä lapsia, joista nuorimmat olivat vasta vauvoja.



Tutkimusta varten käytiin läpi toista miljoonaa kuvaa tai videota.